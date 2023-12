«Posso mettervi nel bicchiere un po' di droga dello stupro?», il ministro britannico James Cleverly e la registrazione choc al ricevimento di Downing Street

«Posso mettervi nel bicchiere un po’ di droga dello stupro?». A pronunciare queste parole è stato il ministro degli Interni britannico James Cleverly. Il politico sta affrontando richieste di dimissioni dopo «aver scherzato» durante un ricevimento di Downing Street.

La battuta choc

James Cleverly si è scusato per la battuta poche ore dopo che il Ministero degli Interni aveva annunciato l'intenzione di reprimere le dosi di droga, ovvero l'immissione di droghe nella bevanda di un'altra persona o direttamente nel suo corpo a sua insaputa.

La reazione

Ma gli attivisti hanno affermato che i suoi commenti potrebbero essere “sconvolgenti e scatenanti” per le vittime di aggressioni sessuali, e hanno chiesto una revisione degli atteggiamenti che normalizzino le “battute” sullo stupro e sul controllo coercitivo.

Il politico ha detto agli ospiti di un ricevimento di Downing Street che "un po' di Rohypnol nel suo drink ogni sera" "non era proprio illegale se ne veniva usato solo un po'", ha riferito il Sunday Mirror.

Ha anche riso dicendo che il segreto di un matrimonio lungo è assicurarsi che il proprio coniuge sia "qualcuno che è sempre leggermente sedato in modo che non possa mai rendersi conto che ci sono uomini migliori là fuori".

La registrazione

Di solito si ritiene che le conversazioni ai ricevimenti di Downing Street non siano registrate, ma il Sunday Mirror ha affermato che infrange le convenzioni a causa della posizione di Cleverly e dell'argomento.

Un portavoce del ministro degli Interni ha detto: “In quella che è sempre stata intesa come una conversazione privata, James, il ministro degli Interni, affrontando le schiacciate ha fatto quello che doveva chiaramente essere uno scherzo ironico – per il quale si scusa”.

Le dimissioni

Ma le osservazioni di Cleverly hanno sminuito il messaggio del governo sugli aumenti e hanno suscitato richieste di dimissioni del ministro degli Interni. Jemima Olchawski, amministratore delegato dell'organizzazione benefica Fawcett Society, leader per i diritti delle donne, ha affermato che i commenti sono "disgustosi".

“Sappiamo che gli scherzi sono la scusa con cui si permette alla misoginia di prosperare. Come possiamo avere fiducia che affronti seriamente la violenza contro donne e ragazze?” lei disse. “Ci meritiamo di meglio dai nostri legislatori e lui dovrebbe dimettersi”.

Alex Davies-Jones, ministro ombra per la violenza domestica e la tutela, ha dichiarato: “'Era uno scherzo' è la scusa più stanca del libro e nessuno se la beve. Se il ministro dell’Interno intende seriamente contrastare gli spilli e la violenza contro donne e ragazze, allora ciò richiede un cambiamento culturale completo. Le 'battute' devono finire e devono iniziare dall'alto."

Casi in aumento e contromisure

Secondo un rapporto del Ministero degli Interni, la polizia riceve una media di 561 segnalazioni di picchi al mese, la maggior parte delle quali da parte di donne, in genere dopo incidenti dentro o vicino a bar e discoteche. Tra maggio 2022 e aprile 2023, ci sono state 6.732 segnalazioni di picchi in Inghilterra e Galles, inclusi 957 casi segnalati di picchi di aghi.

All'inizio di questa settimana i ministri si sono astenuti dal rendere l'aggiunta di un reato specifico, ma hanno promesso una serie di misure per affrontare il problema, tra cui la formazione del personale all'ingresso per individuare potenziali autori e vittime e investimenti nella ricerca su kit di test dell'aggiunta per aiutare i locali e la polizia a individuare rapidamente se la bevanda di qualcuno è stata arricchita.