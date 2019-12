Giorgia, 4 anni, ha una malattia sconosciuta: operata ai polmoni, genitori con il fiato sospeso

Natale in ospedale per la piccolissima guerriera Giorgia: oggi la bambina friulana con la malattia sconosciuta, ricoverata dal 13 settembre all'ospedale Civile di Padova, ha affrontato un intervento ai polmoni. E lo ha superato. Una buona notizia per i genitori e tutti quelli che seguono con apprensione la storia di questa bimba di quattro anni, in sedazione profonda da oramai tre mesi.

Giorgia, l'operazione riuscita

La bambina aveva presentato un ematoma sul retro del polmone, questo non permetteva l'espansione dell'organo e provocava uno schiacciamento degli altri organi. I medici hanno quindi deciso di operare. Un intervento che ha lasciato con il fiato sospeso mamma e papà, fino a quando i dottori non hanno annunciato loro che tutto era andato bene. Un risultato non scontato viste le condizioni della bambina. La gioia dei genitori è stata subito condivisa sulla pagina Facebook "La forza di Giorgia", nella quale vengono costantemente pubblicati gli aggiornamenti sulle condizioni di Giorgia, i referti medici e tutte le notizie utili per aiutare la famiglia.

