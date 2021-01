​Picchia la moglie davanti ai tre figli minorenni: denunciato un 36enne

PADOVA - Picchia la moglie davanti ai figli. Un uomo di 36 anni, moldavo, è stato denunciato dai Carabinieri per aver aggredito la moglie, davanti ai tre figli minorenni, procurandole lievi lesioni. Il fatto è avvenuto nel Padovano. Era già stato denunciato in passato per gli stessi motivi, ricevendo dall'autorità giudiziaria un divieto di avvicinamento al coniuge. L'uomo dovrà rispondere di maltrattamenti in famiglia.

Ultimo aggiornamento: 16:21

© RIPRODUZIONE RISERVATA