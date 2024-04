Maltrattamenti in famiglia: arrestato 51enne a Napoli

Nel pomeriggio di martedì, gli agenti del Commissariato Decumani, durante il servizio di controllo del territorio, a seguito di una nota pervenuta alla locale Sala Operativa, sono intervenuti nella zona del centro storico per la segnalazione di una lite in famiglia.

I poliziotti, giunti sul posto, hanno notato una persona che cercava di farsi aprire la porta di un appartamento con fare minaccioso.

Gli operatori, dopo aver riportato l’uomo alla calma, sono stati avvicinati da una donna la quale ha raccontato che il figlio, come già avvenuto in precedenti occasioni, aveva avuto comportamenti violenti e minacciosi anche nei confronti di altri familiari.

Per tali motivi, un 51enne napoletano è stato tratto in arresto per maltrattamenti in famiglia.