che avvicina le bambine a Milano . Un episodio inquietante si è verificato ieri pomeriggio in piazzale Lavater, a due passi da Porta Venezia, nel cuore di Milano . Attimi di paura nella piazzetta davanti alla scuola elementare Stoppani , dove in questi giorni post lockdown hanno ricominciato a ritrovarsi alcuni bimbi per mangiare un gelato o giocare all'aria aperta.Attorno alle 17,30 di ieri giovedì 14 maggio, come apprende, un uomo, descritto attorno alla trentina d'anni, si è nascosto dietro le auto parcheggiate. A un certo punto ha avvicinato un gruppetto di bambine di quarta elementare urlando loro "", sfilandosi pantaloncini e slip e mostrando alle bimbe i. Immediatamente le bimbe hanno cominciato a urlare spaventate, correndo verso i genitori poco distanti. Il misterioso molestatore è subito fuggito in sella a una bicicletta di colore nero verso la vicina via De Filippi.Le bambine erano molto scosse e impaurite. Alcuni genitori, pure loro sotto choc per l'accaduto, hanno presentato denuncia al commissariato di polizia di Porta Venezia, in via Cadamosto. Una denuncia molto dettagliata nella speranza che gli agenti riescano a rintracciare il maniaco sessuale. Corporatura magra, carnagiona olivastra, indossava pantaloncini neri e maglietta di colore blu. Un cappellino nero con visiera in testa e occhiali da sole, probabilmente per occultare il volto. La polizia ha già provveduto a visionare le telecamere installate nelle vie della zona per andare alla caccia del maniaco che molesta i bambini. Nel frattempo nel quartiere c'è molta preoccupazione.