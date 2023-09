Tra i palazzi di via Avicenna, nel quartiere Marconi, un uomo semina il panico e aggredisce i passanti. Nel primo pomeriggio di ieri, intorno alle 14, una donna, romana, stava camminando lungo la strada per cercare l’auto che aveva parcheggiato. È l’ora dell’uscita di scuola dagli istituti che sono proprio lì accanto e la via non era affatto deserta. Ebbene, lui appena la vede avvicinarsi a una macchina, mette in scena il suo piano: minaccia di rapinarla e vuole le chiavi per scappare via con la vettura. Ma lei gli spiega che quella non era la sua auto, così lui dà subito in escandescenze, la picchia prendendola a schiaffi e la stende. Sarebbe stata quella, secondo i residenti, la seconda aggressione nel giro di un’ora e mezza. Subito scatta l’allarme. C’è chi guarda la donna rimasta a terra e la soccorre, prima dell’arrivo in ospedale e di una Tac al cervello per sgomberare il campo dai dubbi legati ai danni. Nel frattempo, inizia il tam tam sui social, con gente preoccupata che non ha più voglia di scendere da casa.

LA PREOCCUPAZIONE

Le persone vanno a comprare lo spray al peperoncino. «Qualcuno sa dove lo vendono?», domanda Elisa sui gruppi social di quartiere. E ottiene una valanga di risposte: «Nelle farmacie, nei ferramenta, a piazzale della Radio». C’è chi ne prende uno per continuare a fare la spesa, per andare a trovare i vicini. E Gloria, preoccupata, commenta: «Ho cambiato strada, sono tornata indietro dalla stradina che va in discesa dietro la chiesa e porta in via Pacinotti, c’era un tizio poco raccomandabile». I residenti iniziano a domandare a chi passava di là di dare dettagli per un identikit il più possibile attendibile che possa aiutare le forze dell’ordine a individuare l’autore dell’aggressione. Sul caso indagano gli agenti del commissariato San Paolo: i particolari che emergeranno anche nelle prossime ore saranno utili per mettere insieme gli indizi e per cercare di dare un volto alla persona che ha seminato il panico nel quartiere. «Quando sono passata ho visto la ragazza sanguinante e mi hanno detto che era stata aggredita con un taglierino», dice Pamela Perria, che a quell’ora si trovava a pochi passi dalla scuola di via Gherardi, proprio lì all’angolo.

«Ho paura a uscire da sola: gli episodi di microcriminalità sono continui», racconta Claudia, 53 anni appena compiuti, mentre porta a spasso il cane nella vicina viale Marconi. Proprio Crystal, un esemplare di labrador, è la sua alleata durante la passeggiata. «Fortuna che c’è lei - dice - È una giocherellona, ma non è un Chihuahua. Quindi, se qualcuno si vuole avvicinare, ci pensa sempre due volte».

L’ALLARME

La questione legata agli episodi di microcriminalità del quartiere è già approdata all’attenzione del Municipio XI. «Proprio qualche settimana fa ho presentato un’interrogazione orale in consiglio municipale per chiedere la possibilità di istituire la Commissione Sicurezza - tuona il vicepresidente del Consiglio dell’XI Municipio, Marco Palma (Fdi) - Ormai da qualche anno viviamo in una costante condizione di ansia per scippi, rapine, furti, aumentati anche a causa della mancanza del controllo sociale sul territorio. Le regole della convivenza ordinaria ormai sono chimere in quartieri come Marconi, Magliana, Portuense». «Le istituzioni, a partire dal Municipio e dal Comune, possono fare tanto per la serenità dei residenti - aggiunge il consigliere - Che ci sia un uomo che aggredisce donne in pieno giorno, lungo la strada, è davvero inquietante”. Intanto, la caccia all’aggressore di via Avicenna, prosegue.