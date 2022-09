Genitori sospettati di aver violentato la figlia per otto anni, per «prepararla alla vita sessuale»

Una coppia è stata arrestata con l'accusa di stupro ai danni della figlia, a Leiria, Portogallo. La drammatica storia è stata segnalata dalla scuola della vittima, mentre i genitori hanno giustificato il fatto come preparazione per il futuro sviluppo sessuale della bambina.

Secondo un comunicato della Polizia Giudiziaria, come riporta CM, «la coppia è incriminata per il reato di stupro di minore, perpetrato in modo sistematico per circa otto anni». «I fatti sono avvenuti in un contesto familiare, con il pretesto di contribuire alla formazione e preparazione della vittima al suo futuro sviluppo sessuale. Gli atti sono stati messi in essere dal padre con la complicità della madre», si legge nella nota.

La situazione è stata segnalata dalla scuola della vittima e le autorità hanno provveduto immediatamente all'allontanamento dei responsabili.