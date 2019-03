Manuel Bortuzzo, un mese dopo gli spari il post per Martina: «Ero a terra e le dissi ti amo»

Domenica 3 Marzo 2019, 17:31 - Ultimo aggiornamento: 03-03-2019 18:31

Era la notte del 3 febbraio un mese fa, quando due criminali cambiarono la vita di un ragazzo d'oro. Manuel Bortuzzo fu colpito alle spalle, gli spararono per errore, ma la sua promettente carriera di nuotatore terminò in quel momento. Il cuore di Manuel Bortuzzo , però, non ha mai smesso di battere forte per quella ragazza, la sua ragazza, che era con lui quella terribile notte. Ma lui non aveva mai pronunciato le fatidiche parole che ogni innamorata vuole sentirsi dire dal proprio compagno, fidanzato, marito: ti amo.Manuel, non l'aveva mai detto alla sua Martina, che l'ha seguito giorno dopo giorno in questo lungo percorso di recupero che Manuel ha cominciato e sta svolgendo con una grandissima forza d'animo. Un campione si vede anche da queste cose. E dopo un mese esatto, il 19enne ha compreso quanto Martina sia importante per lui, e gliel'ha voluto dire, ma non sussurrandolo al suo orecchio, piuttosto urlandolo al mondo intero, con una story su Instagram. «...il mio unico pensiero era "ora o mai più, lo deve sapere". Ed è lì, a terra, che ho preso il suo viso tra le mie mani e le ho detto per la prima volta "ti amo". Per me il 3 febbrio è stato questo». Parole che colpiscono ed emozionano, e accanto ad esse, su fondo nero, quel grandissimo cuore rosso. Per Martina, il suo amore.