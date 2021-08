Marinai contagiati, petroliera bloccata in rada da giorni

TRIESTE - Sono 4 i marinai della petroliera greca Maran Solon affetti da Coronavirus e per i quali dunque Asugi (Azienda sanitaria universitaria giuliano isontina) ha messo a disposizione un albergo di Muggia (Trieste) come luogo dove trascorrere il periodo di quarantena; ma per uno di questi è stato necessario il ricovero in ospedale. Per gli altri dieci membri dell'equipaggio sarà l'armatore - la Oyster Navigation Limited - a dover trovare una sistemazione. Intanto, da circa una settimana, la nave.

La petroliera è partita dal porto di Novorossiysk, sulle coste russe del mar Nero, lo scorso 5 agosto, ha fatto scalo ai Dardanelli da dove è salpata l'8 agosto arrivando in rada a Trieste il 12 agosto. La sistemazione dei marinai positivi al Covid in un albergo cittadino è stato deciso da Azienda Sanitaria, Capitaneria di Porto, Ufficio di Sanita Marittima e armatore. Tra Ferragosto e lunedì 16 agosto erano stati fatti sbarcare i primi due contagiati e trasportati nella struttura di Muggia; è stata poi la volta di un terzo marinaio. Infine, per un quarto membro dell'equipaggio, sintomatico, è stato necessario il ricovero in ospedale.