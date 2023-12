Sbanda con la sua auto e finisce in un canale, Martina muore a 26 anni. Andava dal fidanzato per festaggiare il Capodanno

Ha sbandato con la sua auto, sfondato un guard-rail ed è finita in un canalino. È morta così a 26 anni Martina Miani, il 30 dicembre pomeriggio sulla superstrada Ferrara-mare. Martina era originaria di Savigano sul Panaro, in provincia di Modena. Stava guidando per andare a Massa Fiscaglia, nel Ferrarese, dal fidanzato, per il Capodanno. Il ragazzo non vedendola arrivare ha avvisato i genitori e così sono scattate le ricerche.

La giovane è stata trovata priva di vita solo molte ore dopo l'incidente, intorno alle 22.40.

Era nella sua auto finita fuori strada in una canalina all'altezza di Gualdo, in direzione Porto Garibaldi. Il passaggio della sua vettura era stato rilevato intorno alle 17.15 al casello dell'autostrada A13: si ipotizza che l'incidente sia avvenuto tra le 17.20 e le 17.30. Secondo la prima ricostruzione eseguita dalla Polizia locale di Ferrara, l'auto sembra aver sbandato e, dopo aver percorso un tratto di strada, ha sfondato il guard-rail ed è finita nel canalino.

Martina Miani viaggiava da sola e nessuno sembra aver assistito all'incidente, né avvistato l'auto finita nel fosso a bordo strada, dove è stata ritrovata dai carabinieri. Sul posto sono intervenuti anche i vigili del fuoco e il personale sanitario del 118 con un'ambulanza e un'automedica. Per la ragazza non c'è stato nulla da fare. La procura di Ferrara ha aperto un fascicolo d'indagine sul caso.