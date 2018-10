Ragusa, mediatore culturale violenta ospite del centro richiedenti asilo: arrestato 26enne del Gambia

Un mediatore culturale A.S, 26 anni, del Gambia, è stato arrestato dalla polizia a Ragusa con l'accusa di avere violentato una ospite del centro per richiedenti asilo.

Dopo lo stupro la donna è stata anche picchiata per non raccontare nulla. Il provvedimento cautelare è stato disposto dal giudice per le indagini preliminari, su richiesta della procura della Repubblica presso il tribunale di Ragusa.

Sabato 27 Ottobre 2018, 10:58 - Ultimo aggiornamento: 27-10-2018 12:28

