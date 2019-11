Meningite a Ferrara, Pier Paolo Padovani dimesso dall'ospedale muore poco dopo a 29 anni: scatta la profilassi

Ultimo aggiornamento: 12:08

Morte sospetta adopo che un ragazzo di 29 anni,è deceduto il giorno dopo essere stato dimesso dall'ospedale. Si indaga per, ma dai laboratori un verdetto che ha fatto scattare la profilassi: il giovane sarebbe morto per meningite da meningococco. Una febbre improvvisa lo aveva spinto a correre al Pronto Soccorso della frazione di Cona, poi qualche test aveva escluso il ricovero. Pier Paolo, però, non è sopravvissuto. E la Procura ha apertodispondendo l'autopsia sul corpo.Le indagini sono state aperte dal pubblico ministero di turno,dopo la denuncia ai carabinieri sporta dai genitori e serviranno ad accertare eventuali negligenze da parte dei sanitari che lo hanno avuto in cura. «I familiari di Pier Paolo - spiega l’avvocato Monica Tartari - stanno cercando di capire cosa sia accaduto. Abbiamo presentato una querela e ora aspettiamo che la procura faccia i suoi passi». Il sospetto dei congiunti di Padovani è che il 29enne sia stato «dimesso troppo in fretta» e senza una diagnosi esatta del malessere che poi gli è costato la vita.Nel corso degli accertamenti fatti dopo il suo arrivo in ospedale, una rara malattia ematologica - della quale il ragazzo soffriva da alcuni anni - potrebbe aver indotto in errore gli stessi medici del Pronto Soccorso. Intanto, tutte le persone entrate in contatto con Pier Paolo sono state sottoposte a