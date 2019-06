Meningite, ricoverata bimba di 7 mesi; avviate profilassi per i familiari

Allarme per una bimba di sette mesi di Gubbio ricoverata per una meningite batterica da meningococco. Il 20 giugno la bimba, di, è stata condotta nell'ospedale di Branca, dopo un consulto con un pediatra. La piccola - riferisce la Usl - viste le sue condizioni, è stata trasferita a Perugia dopo le prime cure e le prime analisi. Nella mattinata di venerdì 21 giugno i referti hanno evidenziato la meningite batterica da meningococco. Sono state avviate le procedure per la profilassi di tutti i contatti.LEGGI ANCHE: Mal di testa e febbre alta, 50enne colpito da rara forma di meningite LEGGI ANCHE: Bologna, bimbo di 6 mesi ricoverato per meningite Secondo quanto riferito successivamente dall'ufficio stampa dell'ospedale di Perugia, la bambina, ricoverata ieri al Santa Maria della Misericordia, in Pediatria, e presa in carico dal dottor Edoardo Farinelli, sta rispondendo bene alle terapie ed è già molto migliorata. Agli esami ai quali è stata sottoposta, è risultata positiva al meningococco, ma deve essere ancora stabilita la tipizzazione, di tipo B o C.