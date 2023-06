Meteo, fine giugno rovente: temperature fino a 40°. Ecco dove e quanto durerà l'anticiclone Scipione

Meteo, l'Italia nella morsa del caldo africano a fine giugno. Già da qualche ora la prima ondata di caldo del 2023, con l’anticiclone africano Scipione, sta mettendo a dura prova molte città. Fino a venerdi 23, la canicola sarà opprimente, e si toccheranno valori record oltre i 40° con un'umidità percepita ben sopra la media stagionale. Come si legge sul sito di 3Bmeteo, la prima regione a sperimentare gli effetti dell'aria calda africana sarà la Sardegna dove sono attesi picchi sulle zone interne fino a 37/38°C. Il caldo investirà molto presto anche le regioni peninsulari e la Sicilia collocandosi tra mercoledì e giovedì su tutto il Centro-Sud. Saranno queste le due giornate più calde dell'intera settimana, soprattutto giovedì. Poi venerdì i massimi inizieranno a retrocedere verso sud ed entro il weekend saranno già lontani dalla Penisola.

Le previsioni

Le temperature sono in aumento sia nei valori massimi sia nei minimi.

Per quanto riguarda le minime, non ci saranno notti tropicali. Diversi fattori concorreranno a mantenere le minime su valori non eccessivamente elevati e fra questi c'è soprattutto l'evaporazione delle piogge pregresse dal terreno ancora saturo di acqua. Questa evapotraspirazione non farà salire troppo le temperature del suolo durante il giorno, sarà l'aria ad essere calda ma una volta che il sole sarà tramontato le temperature scenderanno e il suolo resterà abbastanza fresco di notte. All'alba di giovedì i valori minimi non dovrebbero superare salvo casi eccezionali (Sardegna) i 23/24°C. Le massime invece saliranno sensibilmente ben oltre la media della seconda metà di giugno. Avremo picchi sulle zone interne e in pianura padana di 35/36°C, localmente anche superiori in Sardegna dove si potrebbero toccare i 40°C e in Puglia e Calabria fino a 38°C. Sulla costa la brezza favorirà valori più bassi generalmente non superiori ai 28/30°C.

Le città più calde

Oristano 40°; Carbonia 37; Bolzano e Siracusa 35; Ferrara, Foggia, Forli, Nuoro, Rovigo, Sassari e Taranto 34; Agrigento, Bologna, Catania, Firenze, Mantova, Padova e Pesaro 33. Domani la ’schedina dei numeri massimì vedra un ulteriore aumento: Oristano 41degC; Carbonia 39; Bolzano e Nuoro 38; Siracusa e Taranto 37; Agrigento, Ferrara, Foggia, Forli e Rovigo 36; Bologna, Catania, Firenze, Matera, Padova e Pesaro 35. Infine, da giovedi, nella ’lista delle citta roventì entrera anche Roma con 37gradi, mentre anche Firenze e Terni raggiungeranno i 37gradi Bari e Barletta schizzeranno addirittura a 38gradi all’ombra.