Meteo, arriva il freddo polare: torna la neve nel Terminillo e in Appennino anche a quote collinari

Torna la neve in Appennino. Nel pomeriggio di oggi, 9 gennaio, si segnala neve nell'entroterra romano e del reatino, su monti reatini e simbruini. Fiocchi anche alle pendici del Terminillo a Pian De Valli, quota 1450 - 1500 metri. È l'inizio di un calo termico importante con l'arrivo di aria polare che per un po' spazzerà via il caldo anomalo che ha caratterizzato il periodo natalizio.

Aria polare nel centro Italia

Dopo un dicembre sereno e con temperature anomale superiori alla media stagionale da oggi potrebbe iniziare l'inverno. Come segnalano i meteorologi di Meteo Lazio «L'aria polare marittima darà adito alla formazione di un minimo di bassa pressione con piogge e temporali sul Lazio». Questa mattina temporali e piogge consistenti hanno interessato la città di Roma, con precipitazioni intense specialmente nel versante est. In serata sono attese nevicate nelle zone appenniniche, anche a quote alto-collinari.

Torna la neve sul Terminillo, bufera a Campotosto (Aquila)

Sull'appennino centrale la stagione sciistica e invernale non è mai partita e dicembre 2022 sarà ricordato come un anno nero per le strutture turistiche del territorio: turisti assenti, seconde case e hotel praticamente vuoti in un periodo in cui tradizionalmente era tutto sold out.

Oggi, 9 gennaio, con la prima nevicata dell'anno al Terminillo sembra che finalmente si intraveda la fine di questo brutto periodo con la speranza che la stagione invernael possa finalmente partire. In Abruzzo in provincia dell'Aquila si registra una forte nevicata nel comune di Campotosto (1400 metri) con la quota neve che è in crollo anche sotto i 1000 metri.

Foto: Meteo Lazio