Meteo, torna il maltempo sull'Italia: allerta gialla in nove regioni per temporali e forte vento

È tornato il maltempo sull'Italia. A causa di un vortice di bassa pressione, temporali e venti forti si abbatteranno sulla nostra penisola, in particolare nel Centro-Sud. Per questo motivo, la Protezione Civile ha emanato un avviso di allerta meteo in nove diverse regioni. Vediamo ora nello specifico la situazione regione per regione e le previsioni dei prossimi giorni.



Le previsioni di oggi

Secondo 3BMeteo, la giornata di oggi, martedì 28 novembre, sarà caratterizzata dal maltempo. Nel Nord Italia, qualche piovasco tra Lombardia, Emilia Romagna e Triveneto ci sarà nelle prime ore della notte, in rapida dissipazione in mattinata. Neve sulle Alpi confinali dai 1000/1400m dei settori occidentali ai 500/600m di quelli orientali. Al Centro, diffuso maltempo fin dalle prime ore della notte con piogge e rovesci, anche a sfondo temporalesco sui versanti tirrenici con neve in Appennino dai 1200/1700m. In mattinata rapido miglioramento su Toscana e Marche, ancora a tratti instabile altrove in miglioramento dal pomeriggio a iniziare dall'alto Lazio e l'Umbria. Al Sud, instabile perturbato sin dalle prime ore della notte con rovesci e temporali sulle regioni tirreniche in graduale propagazione ma in forma meno intensa al settore adriatico e ionico. Rapido miglioramento in mattinata sulla Sardegna e sull'alta Campania, resiste una moderata instabilità altrove specie sull'area tirrenica tra bassa Campania e Calabria con rovesci e locali temporali in attenuazione tra il pomeriggio e la sera. Temperature in aumento al Centro-Sud. Venti forti occidentali o sud occidentali con mari agitati e mareggiate lungo le coste esposte.

Due tempeste

Secondo le previsioni di 3bemteo, l'Italia sarà esposta ad una forte ventilazione relativa a due passaggi perturbati, il primo imminente entro la giornata di oggi, il secondo tra giovedì e venerdì ma con conseguenze importanti ancora sabato.

Le previsioni dei prossimi giorni

Mercoledì 29 novembre: Nord: La giornata sarà contraddistinta da generali condizioni di bel tempo con cielo prevalentemente sereno dappertutto. Temperature stabili. Centro: La pressione è stabile per cui la giornata trascorrerà all'insegna di un ampio soleggiamento su tutte le regioni. Venti deboli da nord. Sud: La giornata trascorrerà con un cielo più nuvoloso su Sicilia e Calabria e più sereno sul resto delle regioni. Venti deboli settentrionali.

Giovedì 30 novembre: Nord: Una perturbazione investe le nostre regioni con precipitazioni diffuse e nevose sopra i 300 metri, localmente pure in pianura al Nordovest Centro: Le regioni tirreniche e l'Umbria sono raggiunte da una perturbazione che provocherà piogge, temporali e nevicate oltre i 2000 metri. Sud: Una perturbazione va ad interessare con precipitazioni solamente la Campania, specie centro-settentrionale, sole altrove, clima mite.

L'allerta meteo

Il Dipartimento della Protezione Civile ha emesso un avviso di allerta gialla per la giornata di oggi, martedì 28 novembre, per nove regioni: su parte di Toscana, Umbria, Lazio, Abruzzo e Molise, sull'intero territorio della Campania, su settori di Basilicata, Calabria e Sicilia. In alcune regioni l'allerta è per i temporali, in altre per rischio idraulico e idrogeologico.

Allerta gialla, rischio idraulico

Come riporta il sito della Protezione civile, è stato emanato un avviso di allerta gialla per rischio idraulico in Calabria. In particolare per le zone:

Versante Jonico Centro-settentrionale, Versante Jionico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Settentrionale, Versante Tirrenico Centro-settentrionale, Versante Tirrenico Centro-meridionale, Versante Jonico Settentrionale.

Allerta gialla, rischio temporali

È stato emanato poi un avviso di allerta gialla per rischio temporali in sei regioni:

Abruzzo: Bacino dell'Aterno, Marsica, Bacino Alto del Sangro

Basilicata: Basi-A2, Basi-D, Basi-C

Calabria: Versante Jonico Centro-settentrionale, Versante Jionico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Settentrionale, Versante Tirrenico Centro-settentrionale, Versante Tirrenico Centro-meridionale, Versante Jonico Settentrionale

Molise: Frentani - Sannio - Matese, Alto Volturno - Medio Sangro

Sicilia: Nord-Orientale, versante tirrenico e isole Eolie, Centro-Settentrionale, versante tirrenico, Nord-Occidentale e isole Egadi e Ustica

Umbria: Nera - Corno

Allerta gialla, rischio idrogeologico

Infine, la Protezione Civile ha emanato un avviso di allerta gialla per rischio idrogeologico in nove regioni:

Abruzzo: Bacino dell'Aterno, Marsica, Bacino Alto del Sangro

Basilicata: Basi-D

Calabria: Versante Jonico Centro-settentrionale, Versante Jionico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Settentrionale, Versante Tirrenico Centro-settentrionale, Versante Tirrenico Centro-meridionale, Versante Jonico Settentrionale

Campania: Basso Cilento, Alto Volturno e Matese, Piana campana, Napoli, Isole e Area vesuviana, Alta Irpinia e Sannio, Tanagro, Penisola sorrentino-amalfitana, Monti di Sarno e Monti Picentini, Tusciano e Alto Sele, Piana Sele e Alto Cilento

Lazio: Bacini di Roma, Bacino del Liri, Bacini Costieri Sud, Aniene

Molise: Frentani - Sannio - Matese, Alto Volturno - Medio Sangro

Sicilia: Nord-Orientale, versante tirrenico e isole Eolie, Centro-Settentrionale, versante tirrenico, Nord-Occidentale e isole Egadi e Ustica

Toscana: Valdarno Inf., Bisenzio e Ombrone Pt

Umbria: Nera - Corno

Napoli, cimiteri chiusi

In considerazione dell'allerta meteo di colore giallo, diramata dalla Protezione Civile regionale, oggi a Napoli rimarranno chiusi i cimiteri ed i parchi cittadini.

Scuole chiuse in Toscana

A Cecina (Livorno) per l'allerta meteo per vento e mareggiate saranno chiuse le scuole. Lo prevede un'ordinanza del commissario straordinario del Comune. Disposta anche la chiusura dei parchi pubblici all'aperto e il divieto di svolgere attività sportive all'aperto e all'interno di tensostrutture. Annullato anche il mercato settimanale di Cecina centro. Oltre a Cecina, ecco un elenco degli altri comuni in cui il sindaco ha firmato un'ordinanza di stop all'attività scolastica per il 28 novembre:

Portoferraio - Sospese le degli istituti scolastici di ogni ordine e grado, compresi i servizi educativi ed i centri diurni per disabili. Disposta anche la chiusura dei giardini pubblici, degli impianti sportivi comunali e dei cimiteri cittadini, dalle ore 7 alle ore 18;

Marciana Marina - Sospensione di ogni attività degli istituti scolastici di ogni ordine e grado compresi i servizi educativi, chiusura dei giardini pubblici, dei parchi pubblici, degli impianti sportivi comunali e dei cimiteri cittadini nonché del mercato settimanale del martedi, dalle ore 7 alle ore 18;

Porto Azzurro - Disposta la chiusura dei plessi delle scuole di ogni ordine e grado;

Capoliveri - Chiusura delle scuole di ogni ordine e grado, dei cimiteri, dei giardini e parchi pubblici e degli impianti sportivi. Sospese tutte le manifestazioni pubbliche all'aperto.

Venezia, alzate le paratoie del Mose

Si sono alzate stamane a Venezia le paratoie del Mose. In città la marea potrà raggiungere i 95 centimetri, mentre in mare sono previsti 110-115 centimetri alle 9.15.