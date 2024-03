Maltempo nel weekend (il terzo di seguito): arrivano le tempeste gemelle con temporali e neve su tutta Italia

Il maltempo in Italia sembra non placarsi. Nelle prossime ore da Nord a Sud è previsto un forte pericolo valanghe e per il terzo fine settimana consecutivo ci saranno pioggie e neve con qualche novità in più, l'arrivo di due nuove tempeste. Scopriamo insieme come sarà il meteo in Italia.

Maltempo Italia, un'altra settimana di piogge e neve: dalla Valle d'Aosta alla Sardegna, quali sono le zone a rischio

I “rischi” del weekend

Il pericolo valanghe resterà forte dopo le nevicate da record in parte anche a causa del sole e del temporaneo aumento delle temperature.

Le previsioni confermano altra pioggia anche nel resto di questa settimana. Due cicloni raggiungeranno il nostro Paese, da nord a sud: il primo entrerà dal Piemonte nella seconda parte della giornata, andando a colpire soprattutto il centro-nord fino a mercoledì sera. Dopo una tregua tra il 7 e l'8, un nuovo ciclone arriverà nel weekend e porterà due fronti perturbati molto simili: ritroveremo due tempeste con maltempo tra sabato e domenica e tanta neve fresca sulle Alpi.