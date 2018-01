Roma, donna finisce sui binari, forse spinta da un passeggero: ricoverata in gravi condizioni

Venerdì 26 Gennaio 2018, 13:20 - Ultimo aggiornamento: 26-01-2018 14:14

Ferma la metro B di Roma nel tratto Eur Magliana - Laurentina per permettere il soccorso a una persona finita sui binari alla stazione Eur Fermi. Lo comunica @InfoAtac. Non è chiara la dinamica dell'incidente. Gli agenti del commissariato Esposizione stanno acquisendo le testimonianze degli altri utenti che erano in banchina e le immagini delle videocamere interne: il timore è che qualcuno possa averla addirittura spinta sui binari.Si tratta di una donna scivolata sulla ferrovia mentre il treno era in arrivo. Il corpo è rimasto incastrato sotto il convoglio. Ma la signora è stata sempre cosciente, rispondeva ai soccorritori. L'sos è partito poco prima dell'una. La donna se l'è cavata miracolosamente, è stata tratta in salvo, e portata in ospedale. Attivato il servizio di bus sostitutivi, sono utilizzabili anche le linee 31-771-780. Tra Eur Magliana e Laurentina utilizzabile anche la linea 31.