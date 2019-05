Micol Rossi, la guerriera derubata: «Mi hanno preso i farmaci salvavita»

Martedì 7 Maggio 2019, 15:03 - Ultimo aggiornamento: 07-05-2019 16:35

ha 27 anni e il suo nome è noto alle cronache per quel lancio dal campanile di San Marco a Venezia, durante le celebrazioni dello scorso Carnevale: oggi purtroppo Micol torna ad occupare i media ma per un motivo molto meno nobile, suo malgrado. La 27enne venerdì scorso è stata infatti vittima di un furto: le sono stati rubati abiti, un computer e, fondamentali per la sua vita quotidiana e per la sua stessa sopravvivenza.Micol è affetta dal, una patologia cronica dell’intestino: per il morbo di Crohn non c’è cura farmacologica, ma solo un controllo dei sintomi, tramite appunto alcuni medicinali. In un post su Facebook sulla sua pagina Diario di una Crohniana, la giovane si è sfogata: «Tenetevi pure gli oggetti di valore, ma ridatemi le mie medicine salvavita - ha scritto - Nello zaino c’erano i miei cambi di stomia e il detergenze che uso per pulirmi la cute, che faccio fatica a reperire. Le persone che hanno ora il mio zaino sicuramente vedranno le mie stomie e le getteranno nella spazzatura non sapendo che farsene».Il furto è avvenuto venerdì, quandoera a Tavagnacco (Udine) a cena con due amici: usciti dal ristorante, i tre hanno visto che i vetri del loro furgone erano stati rotti ed erano state rubate le borse al suo interno. Arrivata subito al pronto soccorso dell’ospedale di Udine, ha chiesto una nuova stomia prima che la sua si staccasse: «Spero di smuovere un po’ gli animi e aiutare le persone che vivono in quella zona, mi hanno detto che rubano in casa senza scrupoli», ha aggiunto la ragazza nel suo post.