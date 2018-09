Migrante nigeriano pulisce il marciapiede e viene multato

Sabato 1 Settembre 2018, 19:12 - Ultimo aggiornamento: 01-09-2018 19:47

Il caso.dicon spazzolone e paletta, ma unproveniente dallaè statodi 100 euro dalla Polizia municipale per accattonaggio perché al suo fianco è stato trovato un bicchiere di plastica per la raccolta delle offerte dei passanti. L'episodio, riferito dai giornali locali, è avvenuto diversi giorni fa in una via del centro ed è stato denunciato nelle scorse ore da Giovanni Gabanizza, storico leader di Sinistra Italiana che abita proprio in quella zona. Secondo Gabanizza, il migrante, come è ormai consuetudine vedere in molte città italiane, armato degli attrezzi del mestiere stava pulendo i marciapiedi. Sul posto è giunta una pattuglia dei vigili urbani che con penna e blocchetto gli ha elevato la sanzione.«La motivazione della multa riguarda il fatto che avrebbe impedito l'accesso al marciapiede - spiega Gabanizza - e svolto azioni di accattonaggio, ma sono pronto a testimoniare con altri residenti che l'uomo non ostruiva un bel niente». Quanto ai soldi, aggiunge, il migrante «aveva solo posto un cartoncino piegato e appoggiato al muro per far sapere che per quel lavoro aveva acquistato spazzoloni, sacchi per l'immondizia, palette e scope, ragion per cui ringraziava chi eventualmente voleva aiutare questo lavoro volontario lasciando un centesimo».Da qui l'accusa: «se fosse stato un bianco non lo avrebbero sanzionato». L'amministrazione comunale di Verona replica attraverso le parole l'assessore alla Sicurezza Daniele Polato. «Esiste un Regolamento di Polizia urbana e gli agenti, se chiamati ad intervenire - rileva - ricordando che gli agenti sono intervenuti su segnalazione di un cittadino che denunciava un caso di accattonaggio - sono obbligati a recarsi sul posto e ad applicare le regole, che sono uguali per tutti».Tutto, dunque, per l'assessore, è avvenuto nel rispetto delle leggi attuali. «Giunti sul posto, gli agenti hanno trovato un uomo intento a chiedere l'elemosina - rileva - pertanto l'hanno sanzionato con una multa da 100 euro per accattonaggio, come prevede l'articolo 28 bis del Regolamento di Polizia urbana, che applica la sanzione introdotta dalla legge 48/2017. Se l'uomo si fosse limitato a pulire la strada senza chiedere l'elemosina non sarebbe stato multato».