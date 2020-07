Migranti, oltre 500 in fuga da tensostruttura della Protezione civile a Porto Empedocle

Fuga in massa di migranti dalla tensostruttura della Protezione civile, allestita nella banchina di Porto Empedocle (Ag). Polizia e carabinieri hanno avviato le ricerche dei fuggitivi. Nella tensostruttura, con una capienza massima di 100 persone, c'erano 520 migranti.Sarebbe un centinaio i migranti che sono riusciti a scappare dalla tensostruttura. I carabinieri hanno evitato, al momento, che alcuni riuscissero a dileguarsi. Militari dell'Arma, polizia e Guardia di finanza stanno rastrellando tutto il territorio circostante. Le ricerche si stanno indirizzando anche lungo le strade che portano ad Agrigento.

La situazione

Intanto sono stati ritrovati altri quattro dei 23 migranti che nella serata del 18 luglio scorso si erano allontanati da un centro di accoglienza di, dove erano sottoposti a regime di quarantena precauzionale. Due erano stati già rintracciati il giorno successivo nella zona di Bevagna, non lontano dal centro. Gli altri - secondo quanto si è potuto apprendere - sono invece stati trovati fuori regione. Alle ricerche partecipano tutte le forze di polizia. Si tratta di tunisini, richiedenti asilo, tutti uomini.

A Gualdo Cattaneo erano arrivati il giorno prima dell'allontanamento. Tutti - ha spiegato la prefettura di Perugia - sono negativi al Covid-19, secondo quanto accertato ad Agrigento, città da dove provenivano. Nel frattempo è stato chiuso il centro di accoglienza di Gualdo Cattaneo, gestito da una cooperativa. I sei tunisini complessivamente rintracciati fino ad ora e i due che non si sono mai allontanati sono stati trasferiti in altre strutture.



Di Maio: «Questione di salute pubblica»

È inconcepibile che oggi qualcuno, incurante delle regole tuttora in vigore, pensi di andarsene in giro senza rispettare l'obbligo della quarantena. Migranti o meno, fossero stati italiani avrei detto la stessa cosa», ha detto il ministro degli Esteri Luigi Di Maio, in merito alla fuga in massa di migranti dalla tensostruttura della Protezione civile, a Porto Empedocle, e ai migranti fuggiti e poi rintracciati e riportati al Cara di Pian del Lago di Caltanissetta.

Qui - aggiungo - è una questione di salute pubblica. Il virus non è scomparso. I cittadini italiani, come il sottoscritto naturalmente, devono continuare a rispettare le regole che ci siamo dati e vale lo stesso per i turisti o per chi ha diritto alla protezione internazionale».

