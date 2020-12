Covid, addio a sorriso luminoso dell'orafa Marcella Peca: aveva 59 anni

Grande cordoglio per lo morte di una storica commerciante. A Chieti ha suscitato grande commozione la scomparsa a causa del coronavirus di Marcella Peca, 59 anni, titolare della gioielleria “Roma” a Brecciarola.

«Mi unisco al dolore della famiglia per questa grave perdita per l’intera comunità - ha scritto l’assessore al commercio Manuel Pantalone - Marcella era una commerciante storica, punto di riferimento per la città di Chieti ed in particolare per Brecciarola, una persona solare, dalle eccezionali doti umane e professionali. Lascia un grande vuoto dietro di sé e verrà sempre ricordata per il suo luminoso sorriso e per la sua gentilezza d’animo».

