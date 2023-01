Muore in casa tra le braccia delle figlie: Franco era andato in pensione due mesi fa

È morto tra le braccia delle sue tre figlie Franco Zampieri, il 59enne di Lozzo Atestino colpito da un malore improvviso nella mattinata di mercoledì. Inutili tutti i tentativi di rianimarlo: è spirato in casa dopo aver perso i sensi. Una disgrazia che ha lasciato attonita l’intera comunità. Zampieri, ex operaio della Komatsu, era in pensione da due mesi e non vedeva l’ora di godersi i nipotini e la quiete dei campi. Qualche anno fa era rimasto vedovo e l’anno scorso aveva perso un fratello.

Quando Franco si è sentito male, l'allarme al 118 è stato immediato. Nelle campagne di Lozzo Atestino è calato anche l'elisoccorso del Suem, ma per il pensionato ormai non c'era più nulla da fare: probabilmente lo ha ucciso un infarto. Sconvolte dalla grave perdita le figlie Veronica, Alessandra e Ilenia. Zampieri era amato da tutti e quando in paese si è sparsa la notizia della sua morte, sono stati in tanti coloro che sono giunti alla sua abitazione per portare una parola di conforto alle figlie.