Schiacciato dal trattore mentre lavora, muore a 22 anni: trovato senza vità dal papà

Morire a 22 anni sul lavoro. Dan Zagler ha perso la vita in un incidente con il trattore a Laives, in Alto Adige. È successo mercoledì 4 ottobre. Il giovane si è ribaltato con il suo mezzo agricolo durante lavori su in prato nei pressi del maso Gob. A trovarlo senza vita è stato il papà, Richard Zelger (presidente del Consorzio Agrario locale e membro dell’Svp territoriale), che ha subito chiamato i soccorsi.

I genitori si sono insospettiti non vedendolo rientrare a casa dopo il tramonto.

Così il papà è uscito e l'ha raggiunto, trovandolo riverso sotto al mezzo agricolo. L'uomo ha subito chiamato i soccorsi, ma per il figlio la situazione era già disperata. Inutili gli interventi di Croce bianca, vigili del fuoco e soccorso alpino. Sul posto sono anche intervenuti i carabinieri per i rilievi di legge.

Il sindaco di Laives Christian Bianchi ha commentato così: «La sua morte ci lascia tutti senza fiato. Quel poco che conserviamo è per stare vicino ai genitori, al fratello e alla sua famiglia. Che gli angeli accolgano il suo sorriso».