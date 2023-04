Roma, ritrovato nel Tevere corpo di un ragazzo di 29 anni scomparso 12 giorni fa

È stato ritrovato nel Tevere, all'altezza di via Angelo Vescovali, il corpo di un 29enne italiano la cui scomparsa era stata denunciata il 30 marzo scorso nel commissariato Monteverde. Sul posto i vigili del fuoco e i poliziotti del commissariato Spinaceto.

Le operazioni di ricerca

Le operazioni di recupero erano iniziate alcuni giorni fa. Quando era stata inviata una squadra dei vigili del fuoco di terra (1/A), il personale del distaccamento fluviale, più il capoturno provinciale per la ricerca di una persona avvistata nelle acque del Tevere in evidente difficoltà. Erano intervenuti anche i sommozzatori VVF con l’utilizzo del sonar Dindson ad alta definizione per accelerare la ricerca.

