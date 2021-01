Torino, muore in mountain bike dopo aver centrato un albero in discesa: soccorsi inutili

Dramma della mountain bike oggi a Torino in una zona dove si sono verificati negli ultimi mesi una lunga serie di incidenti che hanno visto coinvolti appassionati di questo sport (tutti purtroppo si sono lanciati in discesa da montagne e colline). Un mountainbiker è morto oggi nel Torinese dopo aver colpito un albero durante una discesa di downhill. L'incidente in località Comba Langa, nel comune di Cumiana. Ad allertare i soccorsi sono stati i compagni. Sul posto è intervenuto il 118 con l'eliambulanza, ma i tentativi di rianimarlo sono risultati inutili. Sul posto anche le squadre a terra del soccorso alpino, che hanno collaborato per il recupero della salma.

Ultimo aggiornamento: 18:31

