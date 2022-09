«Vesuvio MountainBike Race» la granfondo nei comuni del Parco

L'associazione Vesuvio MountainBike è in piena attività per l'organizzazione, il 9 ottobre, della IV edizione della Vesuvio MountainBike Race, granfondo che attraverserà anche quest'anno i sette comuni vesuviani del Parco Nazionale del Vesuvio.

Il presidente dell'Associazione, Gerardo Ciampa, racconta le novità di quest'anno: «Come ogni anno ci ritroviamo a dover realizzare un percorso di gara quasi nuovo, sfruttando al massimo le aree del parco percorribili e realizzando nuovi sentieri che vadano a bypassare le aree ormai franate a distanza di un anno dall'edizione precedente.La novità di quest'anno sarà la salita attraverso la storica e panoramica "Strada Matrone" che porterà gli atleti a quota 1.000 slm. La Matrone è ormai chiusa dagli incendi del 2017 e verrà aperta al transito delle mtb per la prima volta alla nostra manifestazione del 9 ottobre. Inoltre nel percorso di quest'anno sono stati eliminati tutti i tratti in cui nelle precedenti edizioni era necessario scendere dalla bici a causa delle pendenze e del fondo. La Granfondo sarà di 41 km e 1.700 mt/disl mentre la Mediofondo sarà di 25 km e 900 mt/disl. Il fondo misto tra sottobosco, rocce vulcaniche e tanta sabbia, farà di sicuro impegnare e divertire gli atleti. Ci sarà un solo cancello orario (molto largo nei tempi) dopo 16 km». Come ogni anno si renderanno pubbliche le due tracce GPS, solo pochi giorni prima dell'evento, così come da accordi presi con il Corpo Forestale e l'Ente Parco Nazionale del Vesuvio.Vinceranno i partecipanti che transiteranno al traguardo che riceveranno medaglie commemorative dell'evento per tutti i finisher.

La partenza avverrà, come nelle precedenti edizioni, dal Parco Acquatico/Parco Avventura "Valle dell'Orso" di Torre del Greco, con la possibilità per gli accompagnatori di intrattenersi piacevolmente e gratuitamente nella struttura. Le foto saranno totalmente gratuite e gestite dai professionisti della phever con il sistema innovativo Pica per l'invio immediato agli atleti.

Regolamento ed iscrizioni su mtbonline.it.

Info: racevesuvio@gmail.com