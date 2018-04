Udine, bimba di 8 mesi muore in culla: disposta l'autopsia

Venerdì 20 Aprile 2018, 17:00 - Ultimo aggiornamento: 20-04-2018 18:56

in Alto Friuli dove èunadi, la piccola. A fare la tragica scoperta, questa mattina presto, venerdì 20 aprile, intorno alle 8, è stata lache ha raggiunto la culla dove dormiva e ha notato subito che non respirava più. La famiglia, friulana, vive aed è molto conosciuta.Inutili i soccorsi della equipe medica dell'elicottero decollato dalla elibase di Campoformido e dell'equipaggio di una ambulanza: per Noemi non c'era più nulla da fare se non decretare il decesso. Si tratterebbe di una morte bianca.Ottenuto il nullaosta da parte del magistrato di turno della Procura della Repubblica di Udine, la salma di questo piccolo angelo è stata composta all'ospedale di Tolmezzo. L'autorità giudiziaria ha disposto l'. Lutto in paese dove la notizia si è diffusa in giornata suscitando vastoVicino alla famiglia, che ha altri due bimbi, due maschietti, l'intera comunità e l'amministrazione comunale retta dal sindaco Ivan Buzzi che di è recato a casa dei genitori per le condoglianze.