Muore in un incidente a 21 anni, i genitori prelevano il suo sperma per avere dei nipoti

Mercoledì 22 Maggio 2019, 21:28 - Ultimo aggiornamento: 23 Maggio, 06:30

Il giovane defunto potrà comunque avere dei figli,La vicenda si è svolta a New York. Come riporta il(questo il nome del giovane deceduto) era un cadetto all’accademia statunitense di West Point. Il ragazzo è morto lo scorso febbraio scorso. Dopo la sua scomparsa, i genitori hanno ottenuto da un giudice di New YorkIl giudice John Colangelo ha acconsentito a tentare il concepimento usando lo sperma di Peter e una madre surrogata. Nella sentenza il magistrato ha affermato: «». La famiglia Zhu però non ha ancora deciso se lo farà.Solo nei giorni scorsi, la decisione del magistrato. «Peter Zhu potrà avere dei figli».