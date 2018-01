Domenica 7 Gennaio 2018, 15:57 - Ultimo aggiornamento: 07-01-2018 16:24

Uno sciatore romano è morto questa mattina in Val Gardena, in Alto Adige, intorno alle 10. Andrea Bonanni, 46 anni, si trovava sulla pista Cir ed è stato vittima di una brutta caduta sulla neve dura dopo un salto. L'uomo ha sbattuto violentemente la testa. In soccorso sono intervenuti l'elicottero dell'Aiut Alpin Dolomites e i carabinieri. Ma non c'è stato nulla da fare se non constatare il decesso del turista.