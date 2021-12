Natale Giunta, lo chef cade in una buca con il monopattino a Palermo: «Naso rotto e traumi ovunque»

La paura e le ferite. Lo chef Natale Giunta è finito per terra a Palermo mentre circolava su un monopattino a causa di una buca nella centralissima Piazza Don Sturzo. È lo stesso Chef va darne notizia con un post su Facebook: «Una Città che invita i propri cittadini al green, una Città che lancia i monopattini come un cambiamento educativo nella mobilità. Una Città che rischi la vita con tutte le buche che ci sono in giro. Grazie per come gestite le strade, le buche. Un naso rotto, punti in testa e traumi ovunque. Grazie #ComunediPalermo», scrive Giunta.

APPROFONDIMENTI LA TRAGEDIA Alessandro Paronitti, 37 anni, morto per colpa di un phon lasciato... ROMA Monopattino contro un'auto sulla Colombo: Davide Guadagno morto a... IL CASO Ruba tre bici e un monopattino alla Marina d'Arechi: arrestato

Giunta poi ringrazia «quelle persone che venerdì sera mi hanno soccorso a Piazza Sturzo, ricordo solo che avevano le loro mani piene di sangue senza conoscermi. Ringrazio Il pronto soccorso del Civico, ringrazio Dario Palazzolo per avermi operato. Grazie Salvo Mularo per avermi sedato», conclude Giunta postando sul social la sua foto con i segni del trauma e quella della buca incriminata.

Roma, incidente con la Vespa per Andrea Salerno. Il direttore di La7: «Roma ci addestra al motocross»

Roma, in monopattino a 83 anni cade in una buca: grave in ospedale