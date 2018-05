Neonato abbandonato in centro a Brescia, si cercano i genitori

Un neonato di circa un mese è stato abbandonato in strada a Brescia. Gli agenti della Questura stanno ancora cercando i genitori del piccolo lasciato in vicolo delle Nottole, nel pieno centro cittadino, nella tarda serata di ieri. A notarlo è stato un residente che dal balcone di casa ha visto il passeggino senza la presenza di adulti. Ha chiamato le forze dell'ordine dopo aver scoperto che nel passeggino c'era un bambino vestito con una tuta azzurra. Il piccolo, di carnagione chiara, sta bene ed è stato portato in ospedale.

Martedì 22 Maggio 2018, 11:31 - Ultimo aggiornamento: 22-05-2018 11:41

