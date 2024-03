Napoli, la croce di Piperno con l'immagine del Santo Graal in degrado

Il Santo Graal, quello ufficialmente riconosciuto dal Vaticano, è custodito nella cattedrale di Valencia in Spagna. Numerose poi, sono le raffigurazioni che lo ricordano, tra queste anche una misteriosa immagine del Santo Graal riprodotta a Napoli, sulla croce di Piperno a Soccavo, rimasta inosservata per secoli e balzata alle cronache nel 2010, da un’intuizione di chi scrive.

Purtroppo, da qualche tempo, il misterioso simbolo, versa in stato di abbandono, tra piante rampicanti che crescono al di là della protezione in alluminio anodizzato, aggredendo la base della croce, dove sono presenti anche antiche incisioni di devozione popolare.

All'esterno, una statua in gesso di Padre Pio decapitata, con la testa poco lontano.

Un' immagine molto triste che suscita amarezza e sgomento, come riferiscono i residenti e non solo.

Entrata a far parte dei misteri napoletani, come il “Graal di Soccavo”, la croce di Piperno ha affascinato studiosi di tutto il mondo, intenti a scoprire il possibile collegamento tra i pipernieri di Soccavo, abili escavatori e intagliatori che l'hanno realizzata, con la simbologia del Graal.

Risalente probabilmente all'epoca angioina e posta in una base realizzata nel XVI sec., sulla croce sono riportati interessanti simboli: in alto lo Spirito Santo, ai lati del Cristo, i santi Pietro e Paolo, poi ancora altre immagini, forse dei chiodi e un sudario, in gran parte andati perduti negli anni ’70, quando la croce fu vandalizzata per mano di un folle. Si salvò soltanto la raffigurazione della coppa contornata da raggi, posta ai piedi della croce che secondo la tradizione rappresenterebbe il sacro Graal, posto da Giuseppe di Arimatea per raccogliere il sangue di Gesù Cristo.