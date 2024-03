Casoria, cane legato e abbandonato: sequestrato e salvato dalle guardie zoofile

Un cane di dodici anni è stato salvato e sequestrato dalle guardie zoofile dell'Organizzazione internazionale protezione animali (Oipa) a Casoria, in provincia di Napoli, e chi lo deteneva è stato denunciato per maltrattamento (articolo 544 ter del Codice penale). Il cane, un derivato maremmano, era costretto a vivere chiuso in una stanza all'interno di un capannone abbandonato, legato a una catena fissata a un muro, in un contesto di estremo degrado igienico-sanitario. Al momento del sequestro, non aveva a disposizione né acqua né cibo.

«Le sue condizioni di salute sono apparse subito gravi», racconta il coordinatore delle guardie zoofile di Napoli e provincia, Fernando Cirella. «Thor, così lo abbiamo chiamato, era magrissimo e bisognoso di cure mediche. Abbiamo allertato l'Asl veterinaria di Casoria, che ha inviato subito un veterinario per il primo soccorso.

Non riusciamo neppure a capire come abbia fatto a sopravvivere in una così grave situazione. Era a digiuno e senza bere da giorni, non riusciva a reggersi in piedi, unghie lunghissime, perdita di pelo, micosi al tratto oculare, artrosi e disidratazione: questo quanto riscontrato in ambulatorio dai medici».

Ora Thor è ospite di una struttura dove sta recuperando le forze e le guardie Oipa stanno monitorando i suoi miglioramenti. Potrà essere affidato a chi potrà regalargli, nei suoi ultimi anni di vita, una casa e soprattutto amore e il giusto accudimento. Al termine del procedimento, l'affidamento potrà trasformarsi in un'adozione definitiva. L'Oipa invita a non ignorare casi di degrado e maltrattamento di cui si sia a conoscenza e di rivolgersi sempre alle sue guardie zoofile che, nel pieno rispetto della privacy, possono intervenire per tutelare gli animali.