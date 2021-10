Malore improvviso: mamma Nicoletta muore a 42 anni in casa

Il cuore di Nicoletta Lazzarini ha cessato di battere sabato mattina, mentre si trovava nella sua casa, a Villanova del Ghebbo (Rovigo), dove viveva insieme al marito e al figlio piccolo. Un evento apparentemente classificabile come morte “per cause naturali”, ma cosa ci può essere di “naturale” nello spegnersi a soli 42 anni?

Anche per questo il sostituto procuratore Ermindo Mammucci, pm di turno, una volta ricevuta la comunicazione del decesso per arresto cardiaco di una donna ha deciso di effettuare l'autopsia. Un paese intero oggi è sotto choc.