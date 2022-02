Novavax, consegne in ritardo. «Le dosi del nuovo vaccino arriveranno solo a fine mese»

Chi non si è ancora protetto dal Covid perché spera che arrivi prima o poi il vaccino proteico Novavax dovrà mettere in conto almeno altre tre settimane di attesa. La consegna prevista e annunciata come certa per fine gennaio per il quinto vaccino autorizzato in Europa slitta infatti a fine febbraio. Ma solo per ragioni burocratiche. «Questi vaccini proteici hanno avuto un po' di ritardo, non solo in Italia - spiega il direttore generale...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati