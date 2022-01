Covid, terapie intensive in aumento e incidenza raddoppiata. Rischio "alto" per 10 Regioni. I dati monitoraggio Iss

Salgono ancora l'indice di trasmissibilità Rt e l'incidenza dei casi Covid in Italia: l'incidenza riferita a ieri 6 gennaio è infatti pari a 1669 casi su 100mila abitanti e raddoppia rispetto al valore di 783 della scorsa settimana. L'Rt sale invece a 1,43 dal valore di 1,18 della settimana precedente. Emerge, secondo quanto si apprende, dal monitoraggio settimanale Iss-Ministero della Salute all'esame delle cabina di regia.

«Omicron e feste di Natale fanno correre l'epidemia, il calo fra due settimane»: la previsione del matematico Sebastiani

Covid, crescono terapie intensive e ricoveri

Sale il tasso di occupazione in terapia intensiva, che questa settimana è al 15,4% (rilevazione giornaliera Ministero della Salute al 06 gennaio) contro il 12,9% (rilevazione giornaliera Ministero della Salute al 30 dicembre) della settimana precedente. Il tasso di occupazione in aree mediche a livello nazionale sale invece al 21,6% (rilevazione giornaliera Ministero della Salute al 06 gennaio) rispetto al 17,1% (rilevazione giornaliera Ministero della Salute al 30 dicembre).

A rischio "alto" dieci Regioni

Sono 10 le Regioni/Province autonome classificate a rischio alto, di cui 3 a causa dell'impossibilità di valutazione, mentre 11 risultano classificate a rischio moderato secondo il dm del 30 aprile 2020. Tra queste, sei sono ad alta probabilità di progressione a rischio alto. Quasi tutte le Regioni/Province autonome riportano almeno una singola allerta di resilienza. Dieci Regioni/Province autonome riportano molteplici allerte di resilienza.

Forte aumento casi non associati a catene di trasmissione

In forte aumento il numero di nuovi casi non associati a catene di trasmissione (309.903 rispetto 124.707 della settimana precedente). È quanto emerge dal report dell'Istituto superiore di sanità ( Iss), con i dati del monitoraggio della cabina di regia sull'epidemia di Covid-19. È in aumento la percentuale dei casi rilevati attraverso la comparsa dei sintomi (50 per cento rispetto 48 per cento) e aumenta anche la percentuale di casi diagnosticati attraverso attività di screening (34 per cento rispetto 31 per cento).