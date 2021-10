Operaio 61enne travolto e ucciso da un carro ferroviario in azienda: Paolo Merlin è morto sul colpo

Un incidente mortale sul lavoro è avvenuto questa mattina alle 11.30 circa, a Loreo, in provincia di Rovigo: in un capannone, adibito ad officina meccanica, all'interno dell'area della sede centrale del colosso di produzione di fertilizzanti minerali complessi Adriatica spa, lungo la Strada Dogado, Paolo Merlin, 61 anni, di Stanghella (in provincia di Padova), operaio di una ditta esterna, la Logyca Umf srl di Udine, che si occupa di attività di manovra ferroviaria strada/rotaia di carri e tradotte all'interno di terminali intermodali, è stato investito da un carro ferroviario in movimento ed ha riportato lesioni gravissime, spegnendosi praticamente all'istante.

I soccorsi

Al personale del Suem subito accorso non è rimasto altro da fare che constatare l'avvenuto decesso. Sul luogo della tragedia sono immediatamente intervenuti anche i vigili del fuoco, i carabinieri ed il personale dello Spisa dell'Ulss 5 Polesana, cui competono gli accertamenti specifici trattandosi di una morte sul lavoro. Il sostituto procuratore Valeria Motta ha disposto il sequestro dell'area aziendale, del capannone e dei vagoni ferroviari.