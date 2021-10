Blitz antimafia a Latina, 33 arresti nell'operazione Scarface

In aggiornamento

Ore 8

A quanto si apprende questa indagine della Direzione distrettuale Antimafia è quella da cui è poi nata l'inchiesta sui concorsi truccati alla Asl di Latina. Come si ricorderà gli agenti della Mobile pontina stavano intercettando alcuni esponenti del clan Di Silvio quando si imbatterono nelle telefonate del dirigente dell'Azienda sanitaria pontina finito poi agli arresti. Ma l'inchiesta di oggi riguarda tutt'altri episodi.

Ore 7.45

Un elicottero della polizia sta sorvolando Latina per controllare le operazioni. Si è appreso che sono 27 le persone portate in carcere in questi minuti, mentre altre sei andranno agli arresti domiciliari.



E' scattata a Latina una vasta operazione anticrimine della Polizia di Stato, coordinata dalla Direzione Distrettuale Antimafia della Procura della Repubblica di Roma. I poliziotti stanno eseguendo 33 misure cautelari nei confronti di altrettanti soggetti ritenuti, a vario titolo, gravemente indiziati dei delitti di associazione per delinquere di tipo mafioso, traffico e spaccio di sostanze stupefacenti, estorsione, sequestro di persona, furto, detenzione e porto abusivo di armi.

L’attività investigativa ipotizza l’esistenza di un nuovo sodalizio di matrice mafiosa e di origine autoctona, riconducibile al gruppo di etnia Rom di Giuseppe Di Silvio, detto Romolo, organizzazione strutturata su base familiare e territoriale, già protagonista di gravissimi episodi criminali a Latina, che si è nel tempo sempre più radicata sul territorio, sia per quanto riguarda l’attività di spaccio di stupefacenti, sia in merito ad attività estorsive.

Dalle indagini è emerso come quest’ultima attività riuscisse ad incutere timore, a piegare la volontà delle vittime, in alcuni casi vessate da anni, senza che le stesse sporgessero denuncia.