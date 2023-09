Inferno a Palermo: la città nella morsa degli incendi, 24 ore da incubo

Palermo è circondata dalle fiamme. La città, colpita dai roghi a partire dalle ore 20 di giovedì 21, sembra una zona di guerra: interi quartieri, infatti, sono completamente devastati.

I vigili del fuoco hanno effettuato più di 40 interventi per domare le fiamme. Diversi i quartieri e i Comuni del Palermitano colpiti dai roghi. Quattro squadre sono state impegnate in via Fichidindia e in via San Ciro.

A causa dei roghi, molti cittadini sono stati costretti ad abbandonare le proprie abitazioni, divorate dalle fiamme.

La notte da incubo

Il disastro è cominciato dalle 20 di ieri, quando sono divampati incendi nella zona di Brancaccio, tra le vie Fichidindia e San Criro.

Le fiamme hanno costretto diversi residenti a uscire per strada, mentre qualcuno si è rifugiato sui tetti degli edifici minacciati dalle fiamme.

Per i vigili del fuoco, da quel momento, è iniziata una lunga notte di lavoro: dalle ore 20 di ieri fino alle prime luci di oggi sono stati più di 40 gli interventi per arginare incendi di vegetazione e sterpaglie che hanno interessato il territorio provinciale.

Tutti gli uomini e mezzi del corpo del comando provinciale sono stati impegnati per fronteggiare l'emergenza, dettata dalle elevate temperature e dai venti di scirocco.

Da questa mattina nella zona alle porte del capoluogo stanno volando tre canadair per spegnere gli incendi. La protezione civile ha diramato l'allerta rossa per le province siciliane di Messina, Palermo e Trapani; allerta arancione,invece, per le altre sei.

Nelle ultime ore, gli incendi stanno tenendo in apprensione automobilisti e residenti nella zona compresa tra Bonagia, via Belmonte Chiavelli e Pagliarelli.

Il vento continua a rendendo difficile l’intervento delle squadre di soccorso, al momento impegnate anche in altri interventi in città: in via Messina Marine e nella zona di via Pitrè.

Inoltre, sempre a causa di un incendio, un tratto della A20 Palermo-Messina è stata chiusa nel tratto compreso tra gli svincoli di Cefalù e Castelbuono.

Gli ultimi aggiornamenti

Il sindaco di Palermo, Roberto Lagalla, sentito il sindaco di Cefalù Daniele Tumminello, ha disposto l'invio di autobotti nella città del Palermitano colpita dagli incendi nelle ultime ore.

Le fiamme, partite da Gratteri, sospinte dal forte vento di scirocco, hanno raggiunto la fascia costiera.