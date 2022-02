Pandemia, l'anomalia italiana dei decessi. «Sistema sanitario troppo fragile»

Più di 150mila morti. Ieri i dati diffusi dal ministero della Salute sull'andamento della pandemia in Italia hanno documentato un triste traguardo: dall'inizio dell'emergenza, nel nostro Paese le persone che hanno perso la battaglia contro il Covid sono state 150.122. Tantissime. È vero che la curva dei decessi è la più lenta a scendere, ma siamo ancora troppo in alto: l'Italia è la seconda in Europa per numero di morti, ed è il quarto Paese...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati