È stata svaligiata la casa milanese della figlia di Paolo Berlusconi. Il bottino, ancora da quantificare esattamente, è molto ingente. Il furto è avvenuto nei giorni scorsi, i ladri sono entrati in casa dalla finestra e hanno portato via gioielli contenuti in una cassaforte. Secondo quanto si è appreso, molti dei preziosi sarebbero stati regalati negli anni da Silvio Berlusconi alla ex cognata (ex seconda moglie del fratello Paolo) e alla nipote.

Mercoledì 28 Febbraio 2018, 00:02 - Ultimo aggiornamento: 28-02-2018 00:39

© RIPRODUZIONE RISERVATA