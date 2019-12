Paolo Genovese, chi è il regista romano vincitore di due ​David di Donatello

Paolo Genovese nasce a Roma il 20 agosto del 1966. Diplomato al Liceo Ginnasio Statale "Giulio Cesare" e laureato in Economia e commercio alla Sapienza di Roma, ha iniziato la sua carriera come autore e regista di spot pubblicitari presso l'agenzia McCann Erickson Italia di Milano, vincendo molti premi. Nel 1998 gira insieme a Luca Miniero il cortometraggio candidato al David di Donatello, Incantesimo napoletano, che nel 2002 diviene un film, diretto sempre insieme a Luca Miniero. Nel 2006 la coppia ha diretto la serie televisiva Nati ieri. Nel corso del 2007 il film Viaggio in Italia - Una favola vera, anche questo girato con Luca Miniero, è stato trasmesso a puntate durante la trasmissione televisiva Ballarò.

Nel 2010 ha diretto, questa volta da solo La banda dei Babbi Natale, con Aldo, Giovanni e Giacomo, che ha incassato più di 20 milioni di euro, mentre l'anno seguente è la volta di Immaturi, altro successo al botteghino. Nel 2012 dirige Immaturi - Il viaggio, sequel del film del 2011 che ottiene, come il precedente, un gran successo; nello stesso anno esce il film Una famiglia perfetta, che si rivela un flop. Nel 2014 dirige il film Tutta colpa di Freud, che si rivela invece un successo, mentre nel 2015 torna al cinema col film Sei mai stata sulla Luna?. Nel 2016 il suo film Perfetti sconosciuti ottiene un abbondante incasso al botteghino sia in Italia sia all'estero; in seguito Genovese riceve molteplici proposte di acquisto dei diritti per fare della sua pellicola un remake.

Il 18 aprile dello stesso anno il film vince il David di Donatello per il miglior film e il David di Donatello per la migliore sceneggiatura; qualche giorno dopo, la sceneggiatura dell'opera viene anche premiata al Tribeca Film Festival. Nel 2017 dirige il film The Place, che si rivela un discreto successo al botteghino. Il 18 gennaio 2018 Genovese ha ricevuto il Premio Internazionale Artistico e Cinematografico Vincenzo Crocitti nella categoria "Premio Speciale alla Regia", consegnato dalla Principessa Nike Borghese (testimonial dell'evento del 2 dicembre 2017). Genovese ha inoltre fatto parte della Giuria della sezione officiale nella 75ª Mostra internazionale d'arte cinematografica di Venezia (2018).

