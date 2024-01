Paolo Graldi, i funerali dell'ex direttore del Messaggero a San Salvatore in Lauro: «Un cronista dentro, fino all'ultimo». In piazza la musica di Lucio Dalla

Addio a Paolo Graldi. Nella chiesa di San Salvatore in Lauro i funerali dell’indimenticabile direttore del Messaggero e del Mattino scomparso nella notte tra il 29 e il 30 dicembre scorsi. Nato a Bologna il 27 maggio del 1942, aveva 81 anni. Il desiderio della moglie Simona e degli amici più cari è quello di far suonare sulla piazza, fuori dalla chiesa, dopo le esequie, «Canzone» di Lucio Dalla: il motivo prediletto del cantautore bolognese di cui Paolo era concittadino ed è stato sodale in gioventù.

Insieme a lui, nel feretro, oltre a un modellino della Ferrari di cui era tifosissimo anche il suo inseparabile taccuino e la penna: li usava per annotare spunti e idee, per abbozzare le domande per le sue interviste a grandi personaggi, da Arbore a Maira, da Giancarlo Giannini a Giovanna Ralli, da Pingitore a Zoff e a Panatta e via così, e queste conversazioni diventeranno un libro sicuramente gustoso e istruttivo.