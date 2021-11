Auto si ribalta sul Raccordo, un morto e un ferito. La vittima aveva 37 anni

PERUGIA - E' di un morto e un feritio grave il bilancio di un incidente stradale avvenuto a tarda ora domenica sera lungo il Raccordo Perugia-Bettolle. L'incidente, secondo quanto riferito dai vigili del fuoco del comando provinciale di Perugia, si è verificato poco dopo lo svincolo di Magione in direzione di Siena. Per cause in corso di accertamento due auto sono venute a contatto. Una Volkswagen Golf si è ribaltata e uno dei passeggeri, un tunisino di 37 anni, è morto; mentre l'altro passeggero è rimasto gravemente ferito e trasportato dal 118 all'ospedale Santa Maria della Misericordia di Perugia. Sul posto per i rilievi la polizia stradale.

APPROFONDIMENTI VENEZIA Tragedia al matrimonio, sorella della sposa travolta da due auto e... L'INCIDENTE Milano, a piedi di notte sulla tangenziale Est: 20enne travolto da... LA TRAGEDIA Salerno, Luigi muore a 28 anni: scooter travolto da auto mentre...