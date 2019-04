Sabato 20 Aprile 2019, 12:16 - Ultimo aggiornamento: 20-04-2019 12:22

PERUGIA - «Hanno rubato all’asilo, è successo mentre c’era la messa». Ha fatto in poco tempo il giro del quartiere la notizia di un furto, secondo quanto raccontato al Messaggero dai residenti del quartiere, all’asilo delle suore "Maria Immacolata" nel cuore di San Marco, dietro la parrocchia. Il fatto è successo di sera, durante la messa del giovedì santo (il 18 aprile) quando viene compiuto il gesto della lavanda dei piedi ai cresimandi.In chiesa insieme a tante persone presenti alla messa, c’erano anche le suore. Proprio in quel lasso di tempo è scattato il raid dei ladri a danno della struttura. La peggio al reparto dell'asilo, messo sottosopra. Oltre ai danni («è stato sfondato il portone di accesso», è stato spiegato) sono stati portati via anche dei fondi, 1.500 euro circa, il raccolto di iniziative benefiche e donazioni che dovevano essere utilizzati per poter effettuare dei lavori di ristrutturazione.Non appena le suore si sono rese conto di quello che era stato successo, è scattata la chiamata alle forze dell’ordine. Sul posto è arrivata la polizia con la squadra scientifica per i rilievi del caso.Grande sconcerto è stato manifestato da parte dei residenti del quartiere per il gesto, che in qualche modo riapre il capitolo sicurezza dopo che la zona, un paio d’anni fa, venne presa di mira dai topi d’appartamento.