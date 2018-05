Roma, scappa all'alt e provoca incidente: rapinatore arrestato dalla polizia

Sabato 12 Maggio 2018, 22:26 - Ultimo aggiornamento: 13 Maggio, 10:37

Rocambolesco inseguimento sabato pomeriggio lungo la via Pineta Sacchetti, quadrante Ovest della Capitale. Un rapinatore in fuga ha seminato il panico a bordo di un motorino rubato, sfidando i semafori rossi e imboccando alcuni tratti di strada contromano per evitare l'arresto della polizia. Senza però riuscirci. Nella sua folle fuga ha anche provocato un incidente in un cui è stata coinvolta una mamma con i suoi due bambini, fortunatamente senza gravi conseguenze. Tutto è iniziato intorno alle cinque quando la squadra volanti ha intercettato l'uomo, un pluripregiudicato romano di 38 anni, in sella a un Sh il cui furto era stato denunciato nella mattinata in zona Eur, anziché fermarsi all'alt imposto dagli agenti ha pensato bene di dare gas e involarsi nel traffico zig-zagando come un pazzo tra le auto, seminando il panico. Dietro di lui, la volante a sirene spiegate. All'incrocio con via del Forte Braschi, lo scooter si è schiantato contro l'auto guidata dalla donna, seduti dietro i bambini piccoli. Il 38enne ha continuato la fuga a piedi ma è stato inseguito e bloccato dopo dai poliziotti che lo hanno arrestato. Nel bauletto del motorino c'erano ancora gli arnesi utilizzati per rubarlo. "L'avevo preso - ha confessato - per andare a commettere l'ennesima rapina".