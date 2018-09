Ponza, panfilo di 40 metri naufraga sugi scogli: in salvo i turisti russi

Domenica 9 Settembre 2018, 18:23 - Ultimo aggiornamento: 09-09-2018 20:19

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Un panfilo di circa 40 metri è finito sugli scogli a, all'altezza di cala del Core - località punta Bianca - sembra per una manovra azzardata. Il recupero e i soccorsi sono in atto, a bordo c'era un gruppo di otto turisti russi, oltre l'equipaggio, e nessuno ha subito gravi conseguenze tranne il grande spavento.Secondo una prima ricostruzione il panfilo si è avvicinato troppo alla costa, finendo su una secca, forse per una improvvisa avaria. Lo yacht "K", noleggiato dai magnati russi, ha subito gravi danni. Immediata la richiesta di aiuto, ora si dovrà trainare l'imbarcazione a terra e a questo penserà l'equipaggio. I turisti, infatti, sono ripartiti alla volta di Capri con un'altra imbarcazione fatta giungere sull'isola.Oltre a personale della Guardia costiera, sono al lavoro gli esperti della Dmd service.