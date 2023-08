Prendono il reddito di cittadinanza ma girano in Bmw, la stessa con cui Ronnie Levacovic travolse e uccise due amiche

TREVISO - Prendevano il reddito di cittadinanza e viaggiavano in Bmw. A scoprirli è stata la guardia di finanza durante alcuni controlli. Ma non è finita: l'auto è la stessa che nel marzo 2022 causò un incidente a Preganziol, costato la vita a due donne.

Protagonista delle indagini - racconta il Gazzettino - una coppia che vive in una casa popolare a Treviso, assegnata in emergenza abitativa con un canone inferiore ai 100 euro. Il compagno della donna intestataria dell'affitto, Ronnie Levacovic, è proprietario di una Bmw M3 Coupè, non dichiarata al Comune di Treviso. La donna è stata segnalata alla Procura per falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico.

Tra l'altro Levacovic ha da poco patteggiato la pena di 3 anni e 4 mesi di reclusione per l'incidente di Preganziol.

Auto che era stata acquistata nel gennaio 2022 con bonifico da un conto corrente intestato proprio alla donna: è scattata anche la segnalazione per indebita percezione del reddito di cittadinanza. Il Tribunale di Treviso, considerate le due denunce, ha condannato la responsabile a 9 mesi di reclusione, pena sospesa e commutata in una multa di 20.250 euro. Dovrà anche restituire le somme percepite con il reddito di cittadinanza.