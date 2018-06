«Presto gli agenti avranno il taser»: l'annuncio del capo della polizia Gabrielli dopo la visita al poliziotto che ha ucciso un giovane

«L'iter per dotare la polizia dei taser è partito nel 2014 e ora è alla firma del ministro. In un primo momento i taser saranno sperimentati in alcune città insieme a Carabinieri e Guardia di finanza. Poi saranno distribuiti a tutte le forze dell'ordine».

Presto i poliziotti potranno usare i taser, le pistole elettriche, per agire in condizioni di sicurezza e non arrecare danni alle persone: ad annunciarlo è stato, capo della polizia, che uscendo dall'ospedale San Martino di Genova - dove ha fatto visita ai due poliziotti feriti nell'intervento di domenica, in cuiche stava accoltellando un collega, ha anticipato la novità in dotazione presto ai poliziotti.